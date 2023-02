Gallery















Invio la mia segnalazione a testimonianza del degrado in cui versa la piazza ma un po' tutta la zona di via del Vespro, a due passi dal Policlinico. Qui gli operatori della Rap non vengono a spazzare regolarmente, alcune strade non vengono mai fatte. Spero che possiate contattare qualcuno di competenza e far presente tale situazione.