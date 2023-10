"Montagne di rifiuti allo Zen: quartiere dimenticato da Dio e dalle istituzioni"

Gallery



Zen 1: quartiere dimenticato da Dio e dalle istituzioni. Da via Smith (con tanto di scuola elementare) a via Lanza di Scalea ci sono colline di rifiuti. Il fetore è nauseabondo. A tal riguardo - sempre in via Lanza di Scalea davanti al Centesimo - è stata finalmente rimossa una muraglia cinese di rifiuti MA... la strada è rimasta sporca, appiccicosa e dannatamente maleodorante. Palermo è invivibile! Lagalla ha peggiorato quanto credevo fosse impossibile da peggiorare.