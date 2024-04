Via dei Nebrodi, 72 · Resuttana-San Lorenzo

Via dei Nebrodi, 72 · Resuttana-San Lorenzo

Gallery



Da un po' di tempo sul marciapiede, vicino al muro di cinta della storica Villa Barbera ubicata in via dei Nebrodi, di fronte al civico 53, qualcuno ha deciso di disfarsi dei propri rifiuti abbandonandoli in un angolo che si va riempiendo sempre di più.