"Una distesa di rifiuti in via Messina Marine: così diamo il benvenuto a chi viene a Palermo"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo è l'ingresso da via Messina Marine. Cento metri di rifiuti. Altre discariche simili si trovano cento metri più avanti e in via Galletti. Così accogliamo chi arriva a Palermo. Qualche giorno fa avete pubblicato un articolo in cui veniva annunciata la creazione di una task force tra vigili, polizia provinciale e Rap che avrebbe iniziato a controllare proprio queste strade. Questo è il risultato. È indegno di una città con un minimo di civiltà.