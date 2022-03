Rifiuti e degrado in via Ingegneros davanti agli uffici di Villa Sofia

Questo è quanto siamo costretti a vedere noi residenti di via Ingeneros ogni giorno davanti all'ingresso degli uffici Villa Sofia. Non capisco perché dobbiamo continuare a sorbirci questo spettacolo.

Avevo già segnalato i problemi che abbiamo perche la direzione di Villa Sofia gia non pulica le aiuole ,non si occupava.della potatura ,adesso ogni giorno questo spettacolo e siamo in quella che viene definita zona residenziale.

Inoltre mi permetto consigliare ai dirigenti della direzione di Villa Sofia di chiudere lingresso alle auto dei dipendenti, che per non fare il giro da viale Strasburgo (come il senso di marcia comanda) tagliano controsenso, proveniendo da via Villa Giocosa, la stessa via Ingegneros. Prima o poi ci scappa l'incidente.