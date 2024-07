Fatte nuovamente segnalazioni alla Rap senza successo, come già segnalato in precedenza cumuli di rifiuti abbandonati non vengono rimossi nonostante svuotino i cassonetti stracolmi e insufficienti in via Arcoleo. lo scorso mese sono intervenuti solo dopo la mia segnalazione su PalermoToday. E' possibile che bisogna segnalare un disservizio ogni 15 giorni?