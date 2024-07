Scarichi in strada e rifiuti ad ogni angolo: ecco le condizioni di via Don Minzoni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da circa 2 mesi in via Don Giovanni Minzoni rimane ancora irrisolta la condizione di questa fogna a cielo aperto. A pochi passi da via Imperatore Federico il degrado su questa via, dove tra l’altro si trova la scuola elementare Lambruschini. E' vergognoso: sterpaglie, rifiuti, cavi elettrici di dubbia provenienza attaccati alle ringhiere di ferro, scarichi diretti in strada provenienti da lavatrici ubicate nei terrazzini. Tutto ciò nonostante la presenza dei bambini che frequentano la scuola, ad oggi ovviamente chiusa. E' diventato impossibile percorrere questa strada in qualsiasi modo ma nessun provvedimento viene preso nonostante passino giornalmente polizia municipale, polizia, carabinieri. Per non parlare dei netturbini che raccolgono la spazzatura in mezzo all'acqua putrida della fogna. E' possibile arrivare a questo stato di degrado e strafottenza da parte delle autorità locali?