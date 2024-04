Zona Policlinico, rifiuti dentro e attorno ai cassonetti: "Cittadini incivili e Comune assente"

Gallery















Buongiorno, la presente segnalazione con allegate foto scattate in via Augusto Elia, zona ospedale Policlinico/Stazione centrale, per mettere in evidenza (come ormai accade da anni) il degrado in cui vive la città e l’inefficienza di coloro che la dovrebbero gestire e amministrare al meglio. Contenitori pieni di rifiuti che non vengono raccolti da giorni, così come le strade e le aiuole. Nel 2024 ancora dobbiamo vedere scene di questo tipo in una città "europea" ma che di europeo ha ben poco. Lasciata completamente all’abbandono, sia dai cittadini maleducati e incivili ma anche da un'Amministrazione assente. Vergogna.