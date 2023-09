Erbacce e rifiuti ovunque in zona Fiera: "Caro Comune, pulisci e alimenta il senso civico"

Gallery













Titolo carico di retorica, ma è lapalissiano... Le immagini non hanno bisogno di commenti, ma solo di una presa di posizione da parte dell'Amministrazione comunale laddove le sfuggano le condizioni igienico-ambientali della città), oltre che un intervento immediato. E' squisitamente inutile fare passare la spazzatrice automatica con le auto in sosta 24 ore su 24. Appare proprio come una beffa oltre al danno. Ci si preoccupava della salute pubblica fino a qualche tempo fa per il virus o altro, adesso la salute pubblica, con il rischio di malattie infettive causate da insetti e altri parassiti, a quanto pare non sembra di così reale importanza. Anche la Fiera è ridotta a letamaio. In altri tempi era il "faro della salute pubblica". Via Ammiraglio Rizzo, zona Fiera, via Alessi, via Montepellegrino. Gentile Amministrazione comunale, che facciamo? Diamo una risposta e alimentiamo un barlume di senso civico negli abitanti e soprattutto nei ragazzi che tutte le mattine frequentano queste strade per andare a scuola? Da cittadino ve ne sarei grato. Resto speranzoso.