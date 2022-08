Gallery













La via Enrico Albanese è nella memoria dei palermitani una strada associata alla presenza ingombrante del carcere borbonico, Ucciardone, anche se la stessa confina con la rinomata via Libertà, dove sacchi di spazzatura giacciono in terra ogni giorno sugli stalli dei ciclomotori, e la via pedonale è praticamente ostruita! Rinnovo il mio invito al sindaco Roberto Lagalla a verificare.