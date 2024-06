Degrado nella spiaggia di Capaci, tra la sabbia spunta anche un water

Oggi primo giorno di mare nella spiaggia libera di Capaci ed ecco, all’ingresso, una bella sorpresa ad accoglierci. Non si possono abbandonare in modo selvaggio i rifiuti, soprattutto certi rifiuti, deturpando una bella spiaggia, che purtroppo viene sempre ridotta in condizioni di assoluto degrado dai bagnanti a causa di una mole di rifiuti che di giorno in giorno si accumulano sempre più a causa dell’ inciviltà delle persone e che come al solito il Comune non provvedere a togliere.