Cambia il direttore d'orchestra ma la musica è sempre la stessa: rifiuti, disservizi e degrado ovunque. In via Bernini da tre giorni non vengono svuotati i cassonetti, la Rap che fa? Il neo sindaco metta al più presto mano, come promesso in campagna elettorale, ad una radicale revisione del servizio di pulizia della città. Di questo passo conquisteremo il primato di città europea più indecorosa.