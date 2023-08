Piazza Campolo abbandonata al degrado e all'inciviltà

Gallery





Uno dei salotti buoni di Palermo diventa impraticabile. Non bastano i marciapiedi dissestati, gli escrementi dei cani che i loro padroni pensano bene di lasciare per strada, le sterpaglie che crescono indisturbate, ma adesso anche un giardinetto diventa una discarica a cielo aperto, con materassi e cartacce di ogni tipo. Si che la colpa è in primis dell' inciviltà che attanaglia questa città. Ma se netturbini che ogni tanto passano ed operano nella zona non fanno bene il loro lavoro, limitandosi a fare il "compitino", ecco i risultati. Che scenda in campo ogni tanto un responsabile, un supervisore. Stiamo parlando di una zona centrale, non una viuzza abbandonata di periferia.