"Caro sindaco, ecco la cartolina da Mondello..."

Penso che il sindaco Lagalla dovrebbe riflettere su queste immagini: stamattina sono andato al mare con la mia famiglia nella mia cara e amata Mondello, dove sono cresciuto, ed ecco a cosa abbiamo dovuto assistere... Ai miei figli non sapevo come giustificare questo scempio. I turisti che esclamavano: "Che peccato!". Mi chiedo dove sono i controlli, dove sono gli spazzini? Sono deluso e mortificato per il degrado che ogni giorno sommerge questa città.