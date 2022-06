"Una nuova isola ecologica? No, siamo solamente in viale Strasburgo"

Non c’è niente da fare. Ogni anno mi ritrovo a segnalare il degrado in cui versa viale Strasburgo, in corrispondenza dei cassonetti posti all’altezza del civico 279. Il "panormosauro" è pigro, svogliato. In poche parole un incivile doc. Non solo non è in grado di fare la differenziata utilizzando i cassonetti posti in corrispondenza della propria abitazione, ma viene ad esercitare una conclamata attività sportiva ogni mattina sotto le nostre abitazioni: Il lancio del sacchetto al volo… Con bersaglio mancato. Mentre ero intento a fotografare tale scempio, una distintissima signora ha dato prova della sua preparazione nella disciplina menzionata lanciando dei sacchetti direttamente dal finestrino dell’auto. Alla domanda del perché li avesse lanciati a terra (tralasciando il fatto che oggi è domenica e totalmente fuori orario di conferimento, ha risposto con una alzata di spalle. Mi auguro che il nuovo sindaco di Palermo dia prova di maggiore severità nei confronti di questi trasgressori incivili affinché la nostra città possa essere un più pulita per i palermitani civili ed onesti e per i turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra città.