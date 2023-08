"Caro sindaco, contro i palermitani incivili serve il pugno duro: multe e sanzioni senza pietà"

Riceviamo e pubblichiamo

Fa proprio sorridere l'uscita del sindaco Lagalla. Nell'articolo pubblicato su Palermotoday lo scorso 13 agosto, il primo cittadino invitava i palermitani a conferire i rifiuti negli orari stabiliti e a non gettare rifiuti ingombranti per strada e blablabla... Ah ok ci voleva questo caldo invito! Secondo lui il suo semplice e gentile invito convincerà i troppi palermitani sporcaccioni a mettere la testa a posto? Sindaco, ma dove vivi? Così dimostri di non conoscere i tuoi concittadini e la tua città.

Per i palermitani servono le maniere forti, ossia controlli e sanzioni senza pietà, oltre ad efficaci e martellanti campagne di educazione alla civiltà. Questa città è la vergogna d'Europa. In nessun altra comunità ci si vuole così male. La verità è che gli amministratori non hanno mai voluto usare i metodi forti perché sanno di avere nel loro bacino elettorale gran parte di certa gentaglia. Mi si obbietterà che la polizia municipale ha fatto tot controlli e tot contravvenzioni... Si deve fare di più! Questa città non avrà futuro di questo passo. Amministratori strafottenti e palermitani incivili sono il cancro di cui morirà questa nostra straordinaria e contraddittoria città.