"Che dolore vedere la mia Palermo tra i rifiuti"

Palermo è una discarica a cielo aperto. Come ogni anno, da Milano, torno nella mia amatissima città e anche quest'anno, se non più degli altri anni, Palermo è deturpata da cumuli di pattume in ogni angolo della città. Il sindaco, che pur qualche anno fa mi aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per ripulire la città, a quanto pare non è stato capace di fare nulla; dorme sugli allori effimeri di internazionalizzazione dell'immagine di Palermo. I turisti che arrivano in mezzo alla sporcizia sono delusi e schifati.

Signor sindaco, lei non ha più scuse da accampare (cattive amministrazioni pregresse, dissesto della municipalizzata etc). Ha avuto due mandati per risolvere il problema ma a oggi sembra che lei non lo abbia neanche scalfito. Pensavo fosse più coraggioso... mi ero fidato e illuso sulla sua persona. La sua incapacità è palese: abbia il coraggio e la decenza di ammettere il fallimento almeno le si potrebbe attribuire una sorta di onestà intellettuale che al momento le viene del tutto negata. Che squallore... che pena... una città devastata dall'incuria e dal degrado. Neanche la pietas le si può concedere.