Aiuole piene di rifiuti, piazza Giovanni Paolo II nel degrado

Le foto sono state scattate in piazza Giovanni Paolo II, in prossimità degli spazi "verdi" limitrofi alle fermate degli autobus. Si può percepire il degrado più totale e la noncuranza dell'amministrazione Lagalla. Sebbene con Orlando la situazione fosse disastrosa, non si arrivava a tali livelli. Da cittadino mi vergogno, per i turisti e gli stessi cittadini onesti che camminano in questa zona. Zona che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della periferia Palermitana e che ad oggi si presenta così agli occhi di tutti. Un paesaggio terzermondista che non auguro di vedere a nessuno. Mi sono ovviamente limitato alle zone più scandalosamente evidenti, ma la sporcizia e il degrado sono presenti in ogni singola aiuola, marciapiede e strada del quartiere. La situazione è sconsolante, soprattutto per giovani come me, che vedono morire la città in cui sono cresciuti a vista d'occhio e senza nessun segno di ripresa. Questo è solo uno dei tanti motivi che ci porta a scappare da questa città e da questa terra. Purtroppo.