Rifiuti in corso Tukory: "Da giorni salta la raccolta, ridateci i soldi della Tari!"

Questo è l'incrocio tra corso Tukory e via Filiciuzza. Da diversi giorni non si effettua la raccolta dei rifiuti. Dove finiscono i soldi della Tari che i cittadini onesti sono obbligati a versare per questo servizio? Come si può avere fiducia nelle istituzioni quando i risultati sono questi? Vergognatevi, amministratori: siete la causa principale del degrado di Palermo! Ridateci i soldi della Tari!