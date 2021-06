Rifiuti in corso Calatafimi: "Ecco le foto che i turisti porteranno in giro per il mondo"

La sperata ripresa fa rivedere qualche turista in città. E con il turismo torna anche lo sdegno per lo schifo che i visitatori troveranno nel Percorso arabo-normanno. Alla Rocca, alla fine di corso Calatafimi, questo spettacolo che si vede nelle foto è praticamente la normalità. Va bene che Orlando "si nni sta futtiennu", ma il comandante dei vigili urbani non ha mai pensato di piazzare uomini in borghese e sparare multe a raffica con sequestro dei mezzi? Mi raccomando sindaco: non mollare, resisti fino all'ultimo giorno, tanto Palermo ormai è perduta.