I rifiuti e i cinghiali ad Altavilla: "Nessun disservizio nella raccolta, ma colpa dell'inciviltà"

Sulla segnalazione di via Piano Sperone. Ad Altavilla Milicia è attiva la raccolta differenziata che funziona benissimo. Purtroppo come si evince benissimo dalla foto della lettrice, gli incivili che passano alcune settimane di vacanza in zona e non pagano le tasse. Confluiscono e svuotano le case di qualsiasi cosa gettandoli o vicino ai mastelli regolamentari o in ogni angolo a loro discrezione dopo i cani randagi i topi i gatti fanno il resto. Quindi non si tratta di un disservizio ma di pura inciviltà.