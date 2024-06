Purtroppo da due mesi non ottengo nulla pur avendo segnalato più volte il disservizio. Vicino casa mia, tra via Brigata Verona e viale Campania, a nessuno viene in mente di pulire e svuotare i cestini gettacarte. Senza dimenticare le sterpaglie che stanno trasformando la zona in una foresta.