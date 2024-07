"Qualcuno riporti la civiltà in via Cartagine"

Gallery





Da qualche giorno la Rap ha tolto i cassonetti che si trovavano in via Cartagine in prossimità della villetta, poiché da più di 20 anni si trasformava sempre in discarica a cielo aperto. I cassonetti più vicini sono posizionati a circa 100 metri più avanti rispetto ai precedenti. Purtroppo i numerosi incivili che abitano in zona continuano a gettare i rifiuti per terra nei luoghi ove prima erano posizionati i cassonetti e nel giro di qualche ora, anche se la Rap su segnalazione li rimuove, tornano a formarsi le discariche. Chiediamo alla Rap e al presidente della V circoscrizione di trovare soluzioni adeguate per arginare il problema e rendere via Cartagine più pulita, visto che è abitata da gente civile e perbene e purtroppo anche da "Panormosauri" cui piace stare in mezzo ai rifiuti.