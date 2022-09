Mondello, in via Apollo la Rap non svuota i cassonetti da 10 giorni

Via Apollo, 7 · Partanna-Mondello

Sono titolare di un b&b in via Apollo, a Mondello e da 10 giorni gli ospiti che si alternano nei soggiorni, uscendo dala mia struttura ricettiva sono costretti a vedere e a sorbirsi il cattivi odori causati dal mancato servizio di raccolta della netturbe su tutta la via Apollo.

E' un disservizio che ci mortifica ogni giorno a gli occhi dei turisti italiani e stranieri che hanno deciso di trascorrere qualche giorno nella borgata marinara.