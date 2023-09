Rifiuti e degrado: la vergogna di via Matteo Bonello

Via Matteo Bonello · Palazzo Reale-Monte di pietà

Continua nell’indifferenza generale il degrado del tratto di via Matteo Bonello chiuso ormai da circa due anni al transito delle auto. I pedoni, soprattutto turisti, tuttavia continuano a percorrerlo per raggiungere il cuore del centro storico. Lo sdegno per il protrarsi dell’inizio dei lavori destinati a colmare la voragine creatasi nel 2021 è amplificato dallo stato di incuria e abbandono e dalla stratificazione di rifiuti abbandonati. Il tutto all’ombra della zona turistica più frequentata della città.