Campane stracolme in via Bernini: "La Rap non è capace di gestire la differenziata"

Ormai è chiaro: ci eravamo illusi che la Rap, almeno su segnalazione, si prendesse carico di intervenire. Niente da fare. Da queste stesse pagine di PalermoToday già diversi giorni addietro avevamo avvertito che i contenitori della differenziata vanno svuotati regolarmente e non quando capita. Nel caso specifico parliamo di via Bernini e via Leonardo da Vinci, ma la stessa identica cosa si potrebbe dire di quasi tutta Palermo.

Agli amministratori e dirigenti della Rap diciamo solo: tacete! Non avete nessun diritto di parlare di raccolta differenziata, non ne siete capaci e non incolpate gli incivili che sono responsabili quanto voi. Smettete di sperperare i quattrini pubblici per campagne a favore dell'ambiente e della differenziata, non siete credibili, fate solo sorridere. Le immagini agghiaccianti che arrivano da tutta la città sono l'ultimo step dell'Orlandismo ormai finito in un cumulo di rifiuti. A noi semplici cittadini, lontani dai palazzi del potere, rimangono solo i cocci di una città maleducata, male amministrata e maleodorante. Auguri Palermo.