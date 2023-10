Rifiuti bruciati o installazione d'arte contemporanea?

Via Giuseppe Lanza di Scalea · Tommaso Natale

Questo è quello che resta di un incendio del 13 ottobre scorso appiccato dalle solite bestie tra via Lanza di Scalea e via Adamo Smith. Certo, il sottobosco panormita pullula di esseri degni di un circo piuttosto che di una società che ama definirsi "civile" (ma non lo è), Là c'era una campana della raccolta della plastica sventrata da anni e mai sostituita, più trincee di immondizia mai raccolte dalla Rap. Però ci si stupisce degli istantanei vandalismi al Marina Yachting...

Effetto "finestra rotta", zone franche dove è letteralmente permesso di tutto. Sono stanca, disgustata... che ipocrisia!