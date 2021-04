Rifiuti bruciati a pochi passi dal Tribunale

Caro Sindaco, per il 2022, invece di caricare la Tari sulle bollette per fare arricchire un'azienda come la Rap, potrebbe dare l'appalto a diverse aziende magari una diversa per ogni quartiere e assicurarsi prima che abbiano i mezzi per svolgere il servizio? Potrebbe pure inviare i vigili nelle ore notturne a controllare queste zone che sono da sempre discariche a cielo aperto invece di incaricare Apcoa di riempire la cittá di strisce blu a pagamento visto che non avete creato zone per parcheggio libero? Potrebbe essere un Sindaco serio e smetterla di riempirsi la bocca con parole come cultura e progresso e iniziare seriamente a lavorare per il benessere dei cittadini. Questo è quello che succede in via via Argisto Giuffredi, alla Zisa, a pochi passi dal Tribunale.