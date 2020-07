Borgo Vecchio, l'amara ironia sulla discarica via Raffaele: "Si fa a gara nell'ostentare i rifiuti"

Continua la grande manifestazione di opulenza in via Enrico Albanese e via Giovanni Raffaele, a dispetto della crisi e del particolare status economico. Una tradizione ultraventennale portata avanti dagli abitanti di questo quartiere, che fanno a gara nell'ostentare l'enorme quantità di rifiuti esposti, sicché si dà vita ad uno spettacolo museale di natura morta e/o semideceduta, che impegna il visitatore nell'osservazione.

La mostra è aperta tutto l'anno 24 ore su 24, per chi volesse visitarla l'ingresso è libero.