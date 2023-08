Borgo Vecchio, assenza totale di operatori ecologici in via Ximenes

Gallery



Volevo segnalare l'indecenza del servizio di pulizia Rap. Ho un B&B in via Leonardo Ximenes, zona Borgo Vecchio. Sembra un'esagerazione, ma sono mesi che non si vede uno spazzino in questa via. Prova ne sia il fatto che ci sono gli stessi rifiuti ai lati del marciapiede ormai da mesi. Non è presente neanche un cestino per le cartacce né nella stessa via né nelle vie vicine.

A pochi metri, invece, nelle vicinissime via La Lumia, via Quintino Sella e le altre strade della movida gli operatori puliscono regolarmente e i cestini sono presenti. E' giusto che ci siano strade di serie A e strade di serie B? E' giusto che i turisti e i cittadini siano costretti a vedere questa indecenza ogni giorno? Ho anche provato a chiamare la Rap ma chiaramente è impossibile ricevere risposta.