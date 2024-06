Non è il Terzo mondo, ma Palermo che sprofonda nell'indifferenza e nel degrado! Da parecchio tempo circolano ogni giorno mucche e pecore vicino ai rifiuti abbandonati come se nulla fosse. Oltre a essere un pericolo per la gente che abita a Borgo Nuovo, gli animali lasciano anche escrementi, che alimentano ulteriormente il degrado.