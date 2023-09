Via Ingegneros: "La strada è sporca e visto che nessuno interviene la ripulisce un residente"

Da tempo segnalo dalle pagine di PalermoToday l’incuria e lo schifo che noi abitanti di via Ingegneros siamo abituati a vedere e sopportare nell’indifferenza totale del Comune ma soprattutto dei vertici delle municipalizzate preposte. Marciapiedi sporchi, aiuole piene di rifiuti e di escrementi. Stamattina ho trovato con grande sorpresa una parte del marciapiede pulita. Curiosando mi sono accorto che un residente si era armato di scopa e paletta e stava ripulendo tutto.

Chiedo soltanto al sindaco ma soprattutto ai vertici, ai presidenti delle varie municipalizzate e agli assessori preposti, ma questo è normale secondo voi? Ma non provate vergogna se dopo decine di segnalazioni fatte da me e pure da altri residenti sia dovuto intervenire un pensionato per pulire quello che avreste dovuto pulire voi?

Nelle stesse segnalazioni che ho fatto in questi mesi, ho chiesto la potatura degli alberi poiché i rami hanno invaso una parte di strada, ma soprattutto perché noi residenti non riusciamo più ad entrare e uscire dalle nostre macchine parcheggiate. Vi segnalo inoltre che i tetti delle nostre auto sono rigati da quegli stessi rami. Visto che la persona che ha ripulito è un pensionato, non credo riuscirà ad occuparsi anche della potatura...

Chiedo a tutti i soggetti coinvolti: pensate che riuscirete almeno a provvedere alla potatura o pensate che dovremmo occuparcene sempre noi residenti?

Penso purtroppo che anche questa segnalazione andrà a vuoto e gli alberi non verranno potati. Colgo l’occasione per ribadire lo stesso menefreghismo dei dirigenti degli uffici di Villa Sofia perché neanche loro si preoccupano minimamente di pulire i loro spazi verdi che ricadono sulla stessa via Ingegneros, dove la sporcizia prolifera insieme allo stato totale di abbandono. Mi domando se anche loro sperano in qualche residente che si armi di scopa, paletta e cesoie e venga a ripulire e a potare i loro giardini.