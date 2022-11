In via Sellerio, materiale di risulta abbandonato in un'aiuola: "Un pericolo per i pedoni"

In via Enzo ed Elvira Sellerio da diversi mesi è stato abbandonato, certamente da persone incivili, del materiale di risulta in un'aiuola quasi ad angolo con la via Principe di Villafranca. È sicuramente molto pericoloso per i pedoni soprattutto quando la strada è buia. Dispiace rendersi conto che manca l'attenzione per quanti vivono gli spazi comuni della città. Sono necessari meno proclami di vuote parole e più cura per i cittadini da parte dell 'amministrazione comunale.