Via Margifaraci, montagna di rifiuti davanti alla scuola Principessa Elena di Napoli

In zona Perpignano e più precisamente in via Margifaraci, davanti L ingresso principale della scuola media Principessa Elena di Napoli, vi sono ormai sin da prima delle festività natalizie, migliaia di sacchetti di rifiuti ormai accatastati e non ritirati dalla Rap. I lettori comunicano che passati ormai numerosi giorni l aria è irrespirabile e che si presenteranno esposti alla Procura della Repubblica per la risoluzione del problema.