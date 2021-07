Servizio raccolta rifiuti inesistente da diversi giorni in via Alias, zona Uditore, E' ormai una discarica, con inevitabili danni all'ambiente e alle persone. Si attende che prendano fuoco per mano di qualche piromane? È una vera vergogna vivere in queste condizioni da terzo mondo. Grazie Orlando per quello che fai per rovinare Palermo.