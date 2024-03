"Rifiuti abbandonati in via Cordova: invoco multe esemplari per questo tipo di esseri (poco) umani"

Visto che la RAP non consente più di effettuare segnalazioni tramite applicazione, e che la linea al telefono si interrompe dopo circa dieci minuti di attesa prima che rispondano, scrivo a voi, sperando che la RAP legga. Qualche giorno fa degli incivili hanno abbandonato alcuni grossi sacchi di rifiuti neri in via Cordova, all'angolo con via D'Azeglio, ed anche all'angolo diagonalmente opposto, in via D'Azeglio angolo via Cordova. Ovviamente, poiché la vigliaccheria è così diffusa in questa città, i sacchi abbandonati hanno incominciato a moltiplicarsi ogni notte. E' davvero uno spettacolo penoso. Chiedo la rimozione immediata ed invoco multe e sanzioni esemplari per questo tipo di esseri (poco) umani.