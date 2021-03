"Via Uditore vittima dell'unione tra inciviltà e mal governo"

Con quale coraggio i nostri amministratori parlano di aumentare la Tari? Con quale faccia il capo della Rap viene a raccontare per l'ennesima volta che la situazione è disperata? In una moderna città europea degna di questo nome, quando ci si rende conto di non riuscire a risolvere problemi così importanti come la gestione dei rifiuti (con annessi e connessi) bisognerebbe avere la dignità professionale e politica di lasciare che a provarci siano altri. Che Palermo sia strapiena di incivili non è una novità. Il mal governo ne è complice. (Nelle foto via Uditore e via Bernini dove la raccolta differenziata è in balia degli umori Rap).