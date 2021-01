Dal mese di settembre chiamo il servizio della Rap per denunciare il deposito di mobili, materassi e altro sotto casa mia, in via Simone Gulì. Nonostante la mia insistenza il degrado e l’accumulo di rifiuti ingombranti aumentano. Nonostante noi cittadini paghiamo rate molto alte per la tassa sui rifiuti questo è il risultato! Mi vergogno e sono indignata per tutto questo!