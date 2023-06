Ogni santo giorno in via Serradifalco viviamo in questo schifo, questo non è niente... Stiamo con i topi che camminano nel marciapiede. È una vergogna. Persone che si fermano e lasciano immondizia, pezzi di mobili, sedie, sedie a sdraio, biciclette e tante altre cose. Nonché persone del vicinato che scendono appositamente da casa per buttare immondizia, non se ne può più.