Rifiuti abbandonati in via Pietro Calandra

Questo il degrado al quale ci siamo ormai abituati, risultato di una città abbandonata a se stessa, in pieno declino culturale, sociale ed ambientale. L'ennesima montagna di rifiuti in città, in questo caso in via Pietro Calandra all'imbocco di viale Regione Siciliana Nord Ovest direzione Palermo. La strada di nessuno, senza luci, che la sera diventa il posto ideale per abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Una discarica che giace sotto la pioggia, invade una delle due corsie (doppio senso) a rischio incidenti e nessuno fa niente. Ormai si rimane indifferenti di fronte a tale scempio, si aspetta l'ennesima pioggia che faccia scivolare verso il sottopasso a poche decine di metri i detriti d'immondizia otturando tombini e interrompendo la circolazione. Ma tanto a nessuno importa se la città è diventata una discarica a cielo aperto!!