Si segnalano rifiuti abbandonati costantemente in via Papa San Leone II angolo via del Vespro 58. I rifiuti si trovano a ridosso di un'immobile di civile abitazione sotto le finestre della cucina, nell'immobile abita anche una neonata di due mesi. Gli odori e gli insetti non mancano. Sono state inviate numerose segnalazioni sia alla Rap che all'Asp, ma finora senza risultato.