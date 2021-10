Via Lincoln, rifiuti abbandonati accanto a Villa Giulia

Gallery



Continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei residenti al Comitato Kalsa, di sacchi d'immondizia abbandonati giornalmente in punti precisi del quartiere. Qui siamo accanto all'entrata di Villa Giulia. Questi sacchi, provenienti sicuramente da attività commerciali, vengono ritirati di primo mattino da delle moto ape per poi essere scaricati illegalmente chissà dove. Abbiamo segnalazioto diverse volte la cosa alle istituzioni e alla polizia municipale ma i controlli seri per fermare queste persone non sono ancora scattati.