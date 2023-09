In via Galletti rifiuti abbandonati a tutte le ore del giorno

Gallery







La situazione attuale in via Galletti è disastrosa: ogni santissimo giorno, a tutte le ore, i cittadini di Villabate abbandonano rifiuti di ogni genere.

Io sono stufo di non potermi affacciare per la puzza e per gli insetti. Hanno ridotto da cinque a tre cassonetti per la raccolta dei rifiuti, li levassero del tutto!

Piazzare telecamere trappola, eliminare i contenitori per come hanno già fatto a Pomara, mettere delle guardie a controllare il territorio sono solo dei consigli. Pago la Tari regolarmente e vorrei vivere come un cittadino di Pordenone!