Da ormai diverse settimane dei cumuli d'immondizia giacciono ai piedi della campana per la raccolta del vetro in via De Gasperi. E' già accaduto in passato e, per esclusione, essendo la zona interessata dalla raccolta differenziata, si tratta di rifiuti sicuramente gettati da una delle tante attività commerciali della zona. Città di selvaggi e incivili.