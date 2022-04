Gallery









Ancora una volta si assiste al degrado più totale in via Rosario Nicoletti, zona Sferracavallo. Materassi e rifiuti ingombranti di ogni genere vengono abbandonati in strada, ormai diventata una discarica. E dire che a 200 metri si trova l'isola ecologica della Rap. Viviamo in un quartiere abbandonato a se stesso.