Termini imerese ricorda la pittrice Loredana D'Ugo

Oggi sarà celebrata alle 17.30 al Duomo di Termini imerese la messa in ricordo di Loredana D’Ugo. Loredana, pittrice, fin da piccola appassionata di pittura e disegno, ha mostrato una spiccata sensibilità artistica. Si è diplomata al Liceo Artistico "Eustachio Catalano" di Palermo e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha prediletto l’astrazione, il contrasto, tanto materico quanto colorimetrico. La sua fonte di ispirazione sono stati massimamente i volti umani di individui senza nome pervasi da un alone di mistero. Nei suoi dipinti è presente la negazione del ritratto perfetto da cui emerge solo l’anima. Colori ed elementi materici, uniformandosi con armonia e tecnica, prendono volume sulla tela, esprimendo un nuovo linguaggio personalizzabile da ogni anima che contempla l’opera. Nella sua pittura ha utilizzato tecniche miste prediligendo olio e acrilico su tela. Il suo approccio è intimistico e personale cosicché ogni suo quadro tende ad avere una propria unicità. Un mondo in cui si uniscono colori e una materia che lascia spazio solamente alle forme. Le superfici plastiche sulla tela bianca si tramutano pertanto in materia viva, assumendo un aspetto quasi scultoreo, capace di diffondere all’opera un’anima universale.

L'artista ha partecipato a diverse mostre; i suoi dipinti sono presso collezioni private in diverse città italiane e all’estero come Ajaccio, Lagos, Lisbona, Miami, New York, Toronto. Due dipinti sono stati acquistati dalla figlia di Donald Trump. A febbraio scorso è stato pubblicato il libro il volume Ioloredana a cura di Agostino Di Lisi, edito da Plumelia Edizioni. La pubblicazione contiene riproduzioni dei dipinti di Loredana e testi di Stefania Auci, Elisa Martorana, Arrigo Musti e Nico Bonomolo, Harry Greb. Una copia del libro è stata visionata da Vittorio Sgarbi.