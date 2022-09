"Mia figlia ricoverata all'Ingrassia: che bravi i medici, grande senso di umanità"

Per circa una settimana mia figlia vittima di un incidente che le era capitato in seguito a caduta da bicicletta elettrica è stata, al momento dell'operazione alla gamba sinistra con frattura al piatto tibiale, ricoverata all'ospedale Ingrassia al reparto ortopedico. Si parla tanto di sanità e spesso purtroppo di tante carenze e di tanti disagi per i degenti. Credo utile e dovuto che venga segnalato ciò che si rivela diverso che come cittadini dobbiamo riconoscere con orgoglio. A cominciare dal primario che ha felicemente operato, agli assistenti, all'intero personale sanitario,voglio esprimere la mia gratitudine per aver dato a mia figlia, a me e alla famiglia coinvolta, la possibilità di gestire giorni difficili supportati da professionalità, disponibilità e grande senso di umanità. Tanto voglio dire perché anche una brutta situazione, può lasciare persino buoni ricordi,persino amicizie,trasformarsi in una esperienza che va valutata con attenzione. Che la sanità funzioni non è impossibile. Lo diciamo mentre si annuncia un ricambio politico di sanità parla tanto senza che sia chiaro in che direzione potrà ma soprattutto saprà agire.