Lungomare Cristoforo Colombo tra parcheggi selvaggi, auto che sfrecciano e rifiuti

Buongiorno Desidero segnalare la reiterata pericolosità del lungomare Cristoforo Colombo. Esiste un limite di velocità (a mio avviso forse eccessivo) di 30 km/h ovviamente non rispettato da nessuno nonché un divieto di parcheggio su un lato che nessuno fa rispettare. I locali sul lungomare e segnalo la direi vergognosa impunità di uno in particolare (musica, posteggi selvaggi, immondizia a qualsiasi ora e giorno, ecc.) fanno il resto. Vi prego di segnalare alla polizia e agli organi competenti (Siae, vigili del fuoco, guardia costiera) affinché si attivino per una adeguato e continuo controllo al fine del rispetto delle civili regole di convivenza. Gli incidenti e i morti sono purtroppo costanti negli anni. Tra un po' sarà il solito delirio.