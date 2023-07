Via Sicilia, la strada è stata riapertura ma ancora manca la segnaletica

Via Sicilia, 3 · Libertà

Questa è l'immagine dell'incrocio di via Sicilia ad una settimana dalla riapertura: come si può notare la segnaletica è quasi assente, manca sia la striscia che indica lo "stop" sia le strisce pedonali dell'attraversamento di viale Lazio, inoltre non è stato rifatto il manto stradale che è ormai vecchio e rovinato dall'usura del passaggio e la sosta dei mezzi utilizzati durante i lavori dell'anello ferroviario.

In più il parcheggio selvaggio è arrivato al punto da occludere entrambi gli accessi con scivolo alle strisce pedonali. I vigili sono venuti solo il primo giorno, dopodiché il deserto. Ci chiediamo seriamente se questo è l'inizio cosa potremmo aspettarci per i prossimi tempi.