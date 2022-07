Gallery



Pericolosissimo restringimento di carreggiata non opportunamente segnalato in via Francesco Crispi, nel sottopasso di piazza XIII vittime. Inoltre parte della rete working adoperata per delimitare l'area chiusa, così come i ferri infissi nell'asfalto, sono stati divelti ed alcuni ancora a terra non visibili al buio. Mancano segnali e luci blitz. Fate attenzione.